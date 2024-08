Roma, dimentica il pc su un taxi e subisce l’estorsione: una denuncia

Dopo aver dimenticato il pc su un taxi romano, una fotografa e videoreporter è tornata sulle tracce del tassista una volta essersi accorta della mancanza. A quel punto, la lite verbale e la richiesta dell'uomo

Attimi di tensione alla Stazione Termini di Roma nelle scorse ore. Dopo aver dimenticato il pc su un taxi romano, infatti, una fotografa e videoreporter è tornata sulle tracce del tassista una volta essersi accorta della mancanza. Rintracciato, l’uomo – al termine di una breve discussione – avrebbe richiesto alla donna una cifra di 200 euro per riconsegnarle il pc e i dispositivi elettronici dimenticati nell’auto. A quel punto, Claudia Vancore (la vittima di questa vicenda) ha avvisato immediatamente i carabinieri e denunciato quanto accaduto.

Roma, il taxi e l’estorsione nei confronti di una donna

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la fotografa e videoreporter avrebbe acconsentito in maniera falsa alla richiesta del tassista. Fissato l’appuntamento per effettuare lo scambio, al momento dell’incontro la donna è stata messa in sicurezza dall’appostamento organizzato dai carabinieri. Colto in flagranza di reato al momento dello scambio tra denaro e dispositivi elettronici, il tassista è stato bloccato e denunciato. A Claudia Vancore, invece, sono stati restituiti tutti gli oggetti inizialmente dimenticati sull’auto.