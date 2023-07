Selvaggia Lucarelli chiede di pagare con la carta, ma la reazione di un tassista di Bari non è delle migliori

Selvaggia Lucarelli chiede di pagare con la carta

Selvaggia Lucarelli, giornalista seguitissima, troppo spesso attaccata in modo spropositato, è stata protagonista di una spiacevole vicenda a Bari, perché ha semplicemente chiesto di pagare utilizzando la carta.

Il fatto

Come ben visibile e documentato dal video che ha girato Selvaggia Lucarelli, pubblicato sui social, il tassista quando gli viene chiesto di pagare con il pos, pare assumere un atteggiamento sul “chi va là”. Infatti quando la giornalista consegna la carta da inserire nel dispositivo chiede “Va?” e il conducente risponde immediatamente “Eh, dobbiamo vedere”.

Prima un tentativo, poi un altro, al che l’uomo spiega che manca la connessione. Tuttavia, però, non è chiaro perché manchi questa connessione. Insomma, a un certo punto il tassista trovare, a suo modo di vedere, l’unica soluzione: pagare in contanti. E propone di accompagnarla a prelevare, ovviamente la risposta di Selvaggia Lucarelli è “No”. Lui si innervosisce, diventa sgarbato, la Lucarelli gli corregge il tiro, ma dopodiché la manda via dicendo “La corsa di oggi è free”.

Selvaggia Lucarelli, come solitamente accade, purtroppo, sui social sta ricevendo alcuni attacchi. Ma c’è poco da discutere. Il tassista possedeva il pos, quindi non può rifiutare il pagamento con carta per legge e non c’è alcun minimo previsto, qualunque somma. Parlava dei problemi di “connessione”, ma non pare dal video che abbia fatto qualche sforzo per ripristinarla.

Addirittura, adesso è scoppiato il complotto, infatti secondo l’uomo protagonista della vicenda la Lucarelli farebbe parte di Uber. Non è vera una sillaba di questa insinuazione.

Foto d’archivio