Carta acquisti “Dedicata a te”, cosa si può comprare e chi resta escluso dal beneficio

Il Governo ha presentato "Dedicata a te", la social card destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Numerosi i paletti imposti, ecco chi può usarla e cosa si può acquistare.

Il Governo ha presentato “Dedicata a te”, la social card che verrà distribuita da Poste Italiane e che garantirà un contributo economico per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità. La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio e prevede l’istituzione di un fondo specifico di 500 milioni di euro.

Dedicata a te, i beneficiari

A beneficiarne, a partire dal 18 luglio 2023, saranno 1,3 milioni di famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà e che attualmente non usufruiscono di ulteriori sostegni da parte dello Stato. La social card è indirizzata a tutti quei nuclei familiari con almeno tre componenti che non superano una soglia ISEE di 15mila euro.

Non sarà necessario presentare una domanda per ottenere “Dedicata a te”. Saranno infatti i Comuni, sulla base di un elenco fornito dall’INPS, a contattare i soggetti che avranno diritto alla ricezione del contributo.

La social card avrà un valore di 382,5 euro e potrà essere utilizzata per ottenere uno sconto del 15% sull’acquisto dei beni alimentari di prima necessità in tutte quelle attività commerciali che sottoscrivono la convenzione MASAF-GDO-Confesercenti.

Chi resta fuori dal contributo

Esistono, comunque, dei paletti che restringono la cerchia dei soggetti beneficiari. La carta “Dedicata a te”, infatti, non potrà essere fornita ai soggetti single (anche con un figlio) e alle coppie senza figli, nonostante presentino ugualmente un ISEE pari o inferiore a 15mila euro.

Dedicata a te, i beni acquistabili

Sono state imposte delle restrizioni anche per quanto riguarda i beni alimentari che possono essere acquistati. Inoltre, con la card non sarà possibile acquistare bevande alcoliche. Tra i prodotti ammessi, così come determinato dal Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, figurano:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;

pescato fresco;

latte e suoi derivati;

uova;

oli d’oliva e di semi;

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;

paste alimentari;

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

farine di cereali;

ortaggi freschi, lavorati;

pomodori pelati e conserve di pomodori;

legumi;

semi e frutti oleosi;

frutta di qualunque tipologia;

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

lieviti naturali;

miele naturale;

zuccheri;

cacao in polvere;

cioccolato;

acque minerali;

aceto di vino;

caffè, tè, camomilla.

Dedicata a te, i beni esclusi

In base all’elenco, quindi, restano esclusi prodotti alimentari come il pesce surgelato e il sale, così come le tipologie di aceto differenti dal vino. Sarà possibile acquistare il miele naturale, ma viene “bandito” l’acquisto delle marmellate.

Una questione che è stata sollevata da Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della Segreteria nazionale del Partito Democratico, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter nel quale definisce la misura promossa dall’esecutivo.