Roma, abbandona la figlia sul Grande Raccordo Anulare per un brutto voto a scuola

A causa di un brutto voto a scuola, una 16enne di Roma è stata abbandonata dalla madre sul Grande Raccordo Anulare. Sembra una scena surreale, invece è quanto accaduto a una giovane studente e vittima della madre, una donna 40enne.

La figlia prende 5, la madre la abbandona sul Grande Raccordo Anulare

A causa di un 5 preso dalla figlia di 16 anni in latino, una madre ha deciso di abbandonare la ragazza sul Grande Raccordo Anulare a termine di un litigio. E’ quanto accaduto a Roma nel pomeriggio di lunedì 27 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, la 40enne avrebbe obbligato la figlia 16enne a scendere dall’auto, lasciandola sola.

L’arrivo dei soccorsi e la denuncia: ipotesi allontanamento

Tanta la paura per la ragazza che, presa nel panico, è stata fortunatamente soccorsa da una pattuglia di vigili urbani presenti nel luogo. Tranquillizzata e invitata a raccontare quanto accaduto, la vicenda ha portato alla denuncia all’indirizzo della madre, una donna di 40 anni. Secondo quanto emerso, non è da escludere che – a causa di questi gravi maltrattamenti segnalati – la figlia 16enne possa essere allontanata dalla madre. Per quest’ultima potrebbe infatti scattare il divieto di avvicinamento.