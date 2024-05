Catania, maxi concorso per i vigili urbani entro l’estate, poi i dirigenti

L’assessora Viviana Lombardo traccia al QdS la roadmap del Comune: “Puntiamo ad assumere 180 agenti di polizia locale. Nel 2025 stabilizzeremo gli assistenti sociali e indiremo nuovi concorsi”

CATANIA – Una serie di assunzioni che dovrebbe portare la pianta organica del Comune di Catania a 1.500 unità. Ancora poche rispetto alle necessità dell’Ente gravemente sottodimensionato ma decisamente di più rispetto ai numeri attuali.

Catania, aumentare l’organico nei prossimi tre anni

Sono le previsioni del “Piano integrato attività e organizzazione 2024-2026” che prevede una netta inversione di tendenza rispetto al passato per quanto riguarda il personale in forza all’ente. La conferma è dell’assessora al Personale del Comune di Catania, Viviana Lombardo, che spiega la strategia dell’amministrazione comunale per aumentare l’organico nei prossimi tre anni. A partire dagli agenti di polizia municipale, ridotti praticamente all’osso come dichiarato più volte dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore ai Vigili urbani, Alessandro Porto, e necessari per l’ordine pubblico e il controllo della città.

Maxi concorso entro l’estate

Con delibera del 29 aprile, sono state stabilizzate le prime 21 unità. “I prossimi 24 vigili urbani – assicura Lombardo – saranno stabilizzati entro il 2024. Abbiamo poi intenzione di fare un maxi concorso previsto per l’estate – prosegue l’esponente della giunta comunale -: penso riusciremo ad assumere altri 180 vigili urbani a tempo indeterminato. Poi si procederà con i dirigenti, fondamentali per l’andamento della macchina amministrativa. I direttori – tuona l’assessora – non riescono più a sopperire l’assenza di dirigenti”.

Lombardo specifica che, in questo momento, l’amministrazione sta provvedendo ad avviare le procedure e come, “entro la fine dell’anno verranno effettuati i concorsi”. La componente dell’amministrazione evidenzia poi come, oltre ai dirigenti, siano previste assunzioni di tecnici e di figure contabili. “Restiamo sotto organico – sottolinea ancora l’assessora – ma questo è solo l’inizio di un percorso che, nel prossimo triennio, dovrebbe aumentare le risorse umane del Comune di Catania”.

In primo luogo, gli assistenti sociali per i quali la richiesta è arrivata anche dal Consiglio comunale. “Nel 2025 – conclude l’assessora Lombardo – se avremo le risorse economiche, stabilizzeremo gli assistenti sociali grazie ai nuovi pensionamenti e indiremo nuovi concorsi”.

Intanto, l’ex sindaco di Catania oggi senatore, Salvo Pogliese, evidenzia il grande lavoro portato avanti dalla sua amministrazione proprio per sbloccare le assunzioni a Palazzo degli Elefanti. “A distanza di 30 anni dalle ultime assunzioni – afferma in una nota l’ex primo cittadino – abbiamo immesso in organico a tempo determinato 300 persone (agenti di polizia locale, assistenti sociali, autisti dell’Amts, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti e geologi), utilizzando risorse ministeriali e fondi europei, senza gravare di un euro sul bilancio del Comune. Oggi, con il sindaco Trantino – aggiunge – possiamo continuare a raccogliere i frutti di quell’impegno straordinario. Vi sono in programma 311 assunzioni, di cui 277 a tempo indeterminato e 44 a tempo indeterminato – prosegue: lo scorso anno, da senatore, sono stato primo firmatario di emendamenti volti a dare la possibilità ai Comuni di poter assumere e stabilizzare le professionalità già in servizio a tempo determinato”.