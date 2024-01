Raccolgono petardo inesploso da terra, gravi due 13enni: uno perde l’occhio l’altro la mano

Brutta la scena sotto gli occhi dei sanitari del 118

Echi di Capodanno, quando a rischiare vista, arti e financo la vita causa botti sono in tantissimi. A distanza di 22 giorni esatti dalla “notte più rumorosa dell’anno”, questo pomeriggio, due ragazzini di 13 anni hanno perso un occhio e una mano dopo l’esplosione di un petardo che avevano raccolto per strada.

Codice rosso

Secondo quanto si apprende da “LaPresse”, la tragedia è avvenuta tra via Borutta e via Tinnura nel quartiere della Borghesiana nella zona della Casilina a Roma. Sul posto, i sanitari del 118 hanno trasportato in autoambulanza le giovani vittime in ospedale. Indaga il distretto di polizia del Casilino.