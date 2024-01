Esplode petardo, 15enne ferito gravemente al volto

Secondo le prime informazioni lo avrebbe raccolto da terra inesploso e poi gli sarebbe scoppiato tra le mani mentre lo riaccendeva

Un ragazzo di 15 anni, romano, è rimasto gravemente ferito al volto da un petardo in zona Tor Sapienza nella Capitale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le indagini

Sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Monte Sacro le indagini per ricostruire la dinamica del ferimento del ragazzino, trasferito nel pomeriggio di ieri dal policlinico Casilino all’ospedale pediatrico Bambino Gesù con ferite al volto provocate dall’esplosione di un petardo. Secondo le prime informazioni lo avrebbe raccolto da terra inesploso, in via Giorgio Morandi, e poi gli sarebbe scoppiato tra le mani mentre lo riaccendeva.