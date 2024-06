Palermo, detenuto incendia bomboletta e la getta sull’agente: caos all’Ucciardone

Posto in isolamento domiciliare, un detenuto ha incendiato una bomboletta di gas data in dotazione per utilizzarla come un molotov.

Una nuova aggressione nella serata di ieri, venerdì 14 giugno, al carcere Ucciardone di Palermo. Come emerso, un detenuto – posto in isolamento domiciliare – ha incendiato una bomboletta di gas data in dotazione per utilizzarla come un molotov.

Come riferito dal sindacalista della Uil polizia penitenziaria Giocchino Veneziano, questa bomboletta “molotov” è stata lanciata all’indirizzo di un militare della polizia penitenziaria. Quest’ultimo, è stato poi costretto a dirigersi al pronto soccorso per curarsi.