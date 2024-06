Palermo, ritrovata Jessica Lo Cascio: la trentenne era in stato confusionale

In seguito al rintracciamento, la ragazza è stata quindi accompagnata all'Ospedale Villa Sofia per tutti gli accertamenti del caso

Dopo momenti di grande paura e apprensione, è stata finalmente ritrovata Jessica Lo Cascio, la ragazza di 30 anni che era scomparsa lo scorso martedì da Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza è stata ritrovata in via del Granatiere in uno stato confusionale.

In seguito al rintracciamento, la ragazza è stata quindi accompagnata all’Ospedale Villa Sofia per tutti gli accertamenti del caso. Nelle scorse ore, i familiari – non riuscendo più a comunicare con la ragazza – avevano allertato le forze dell’ordine facendo scattare le ricerche. Su Jessica, mamma di due bambini, non è ancora chiaro il motivo dell’allontanamento.

La scomparsa di Jessica Lo Cascio: gli appelli sui social

Nelle scorse ore, numerosi i post presenti su Facebook all’indirizzo della ragazza scomparsa, Jessica Lo Cascio: “Ai miei contatti chiedo il vostro prezioso aiuto… Questa ragazza si chiama Jessica Lo Cascio ha 30 anni e da giorni non si hanno più notizie, il suo cellulare risulta spento. Amici e parenti hanno chiamato tutti gli ospedali della città e negli ospedali non vi è nessuna traccia. I familiari hanno chiamato le caserme della città con la speranza che magari sia lì ma ancora non abbiamo notizie… quindi nel caso in cui doveste incontrarla vi prego di contattarmi”. In tanti, tra amici e conoscenti hanno condiviso l’appello, affinché Jessica Lo Cascio, scomparsa, venga trovata e possa tornare a casa.