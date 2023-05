Rottamazione Quater, in Gazzetta Ufficiale la proroga delle scadenze: le nuove date

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fa slittare le nuove scadenze della Rottamazione Quater. Ecco il calendario aggiornato.

Con la pubblicazione del decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale arrivano importanti novità anche per quanto riguarda le domande di adesione alla “Rottamazione Quater” delle cartelle esattoriali, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

Così come si legge all’articolo 4 del testo del decreto legge del 10 maggio 2023 numero 51, è stata resa effettiva la proroga di ulteriori due mesi che era stata annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 21 aprile.

Nel decreto viene sottolineato che la manifestazione della volontà per procedere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dovrà essere comunicata entro il termine del 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data.

L’agente della riscossione, a sua volta, dovrà comunicare la liquidazione delle somme entro la data del 30 settembre 2023. In precedenza, la scadenza era fissata al 30 giugno 2023.

Ma non finisce qua. Il decreto legge, infatti, fa slittare dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 la data entro la quale le dilazioni sospese verranno revocate in maniera automatica.