Rottamazione quater, cambia tutto: prorogate le scadenze, ecco le nuove date

Rottamazione quater, importanti novità per quanto riguarda il pagamento delle cartelle esattoriali. Cosa dice il Ministero.

Importanti novità per quanto riguarda le domande di adesione alla “Rottamazione quater” delle cartelle esattoriali prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Con un comunicato pubblicato lo scorso 21 aprile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata decisa la proroga di altri due mesi per la presentazione delle richieste.

Rottamazione quater, tutte le novità

In base a quanto annunciato dal MEF, la nuova scadenza da rispettare per presentare le istanze all’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà quella del 30 giugno 2023 e non più quella del 30 aprile prossimo. Lo slittamento ha effetti anche sulle future scadenze.

A tal proposito, il Ministero ha deciso di posticipare al 30 settembre il termine entro il quale l’Ente invierà la comunicazione delle somme da versare a tutti coloro i quali avranno presentato la domanda. Il termine precedente, in questo caso, era del 30 giugno 2023.

Novità anche per quanto concerne il pagamento della prima o unica rata: dal 31 luglio 2023 si passerà al 31 ottobre 2023.