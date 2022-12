La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L'uomo si trova adesso in carcere, in attesa di giudizio

E’ stato sorpreso poco dopo aver forzato la porta di un ristorante in via Filosa, a Napoli. Aveva portato via dai locali 10 bottiglie di vino e champagne per un valore di circa 700 euro.

Refurtiva restituita al proprietario

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Il 56enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.