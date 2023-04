Ruba in casa con il fratello di 12 anni a fare da palo, arrestato 16enne

La vicenda nel primo pomeriggio di Pasqua

Sembra una delle scene tratte dal libro di Oliver Twist di Charles Dickens, solo che i ladruncoli non agiscono nella tetra Londra ma Oreno, una frazione di Vimercate in provincia di Monza. A fare scattare l’allarme di casa, inducendo il proprietario, pronto a uscire con la moglie, a tornare sui propri passi, nel primo pomeriggio di Pasqua è un giovane ladro di 16 anni con tanto di palo, ossia il fratellino di 12. Scoperto e allertato dalle grida del complice, entrambi se la davano a gambe piedi per le campagne limitrofe in direzione del parco della Cavallera.

Refurtiva recuperata

L’uomo però, senza perdersi d’animo si metteva alla guida della propria autovettura contattando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Monza, tramite NUE 112, per segnalare l’accaduto e senza perderli di vista, riuscendo anche a fotografarli mentre si allontanavano, forniva indicazioni all’operatore che così inviava i Carabinieri di Vimercate che riuscivano e fermavano i due giovani ragazzi che indossavano i medesimi indumenti descritti e fotografati dalla vittima. L’immediata perquisizione personale permetteva di rinvenire all’interno di uno zaino un paio di occhiali ed una penna di un noto marchio di lusso, nonché arnesi atti allo scasso. Nel frattempo la vittima recatasi presso la caserma cittadina per formalizzare la denuncia oltre a riconoscere i due ragazzi, riceveva indietro la refurtiva del valore di circa 500 euro.

Recidivo

Il Giudice per le indagini preliminari l’indomani della festività Pasquale, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri di Vimercate, disponeva per il 16enne la misura cautelare del collocamento in comunità. Il 16enne incensurato era già noto ai Carabinieri poiché ad agosto del 2022, presso un centro commerciale era stato vittima di un’aggressione con coltello finendo in ospedale in pericolo di vita.