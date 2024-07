Rubano auto col figlio dentro, mamma prova a fermarli: investita e uccisa

Una 29enne ha provato a fermare due uomini che avevano rubato la sua auto con a bordo il figlio di 6 anni ma è stata travolta e uccisa.

La 29enne, Alexa Stakely, ha provato a fermare due uomini che avevano rubato la sua auto con a bordo il figlio di 6 anni ma è stata travolta e uccisa. I fatti sono avvenuti negli Stati Uniti a Columbus, in Ohio. La polizia locale ha diffuso la notizia. Gli agenti hanno chiesto sui social alla cittadinanza di contattarli nel caso di informazioni sull’incidente. Il mezzo è stato abbandonato vicino alla zona del sinistro. Il piccolo è stato trovato illeso dentro il veicolo. L’avvenimento sarebbe avvenuto giovedì all’1:27.

L’ipotetica dinamica

La vittima era una mamma single, logopedista e cameriera, che alla fine del proprio turno era andata a prendere il figlio nella dimora della babysitter. Il bimbo, addormentato, è stato condotto all’interno della macchina parcheggiata fuori casa della tata. La donna ha acceso il motore e si è ricordata di dover prendere un oggetto dall’abitazione. Nel momento in cui è uscita ha notato che l’automobile si muoveva in retromarcia. Dunque avrebbe corso verso il suo mezzo quando è stata investita e scaraventata sul marciapiede. La 29enne è deceduto diverse ore dopo a causa delle ferite riportate. I poliziotti stanno indagando per identificare i responsabili.

Fonte foto: Facebook Columbus Division of Police