Russo (FDI): “Termini Imerese: prorogata l’indennità per i lavoratori dell’indotto Fiat”

Approvato stamattina l'emendamento che proroga fino al 31 dicembre l’indennità per i lavoratori dell’indotto Fiat di Termini Imerese

Prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’indennità per i lavoratori dell’indotto Fiat di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che hanno cessato di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI. Lo prevede l’emendamento approvato questo mattina, insieme ad altri di analogo tenore di altre forze politiche, unificati in un’ unica riformulazione, a prima firma del Senatore Raoul Russo, che hanno recepito gli impegni assunti dal governo, con un odg, sempre a prima firma, Russo, contenuto all’interno del cosiddetto decreto Ilva.

La dichiarazione di Raoul Russo

“Abbiamo mantenuto le promesse fatte e l’impegno preso con i lavoratori dell’indotto di Termini Imerese e di altre aree di crisi industriale. Ringrazio il Governo e il Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, per avere trovato le risorse finanziarie disponibili per approvare questo emendamento oltre che per la disponibilità dimostrata nell’aver accolto e compreso la necessità di intervenire con un provvedimento ad hoc per salvaguardare e tutelare questi lavoratori. La realtà territoriale di Termini Imerese, insieme alle tante aree di crisi, merita un’attenzione particolare – prosegue il Senatore Russo – poiché oggi registra i più alti tassi di disoccupazione europea in quanto aziende come Fiat o Blutec sono passate dall’essere un fiore all’occhiello dell’economia siciliana e italiana a fattori di recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale”.

Indennità lavoratori, c’è anche l’emendamento di Forza Italia

Anche Forza Italia, ha presentato un altro emendamento al decreto Ilva che prevede, così come dichiarato dalla senatrice azzurra Daniela Ternullo, “la particolare proroga fino al 31 dicembre 2023 per l’indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia, che nel 2020 avevano cessato di percepire la NASPI e avevano presentato in quello stesso anno domanda di indennità”.

“Grazie all’approvazione dell’emendamento di Forza Italia, verrà stanziato circa un milione di euro per consentire ai lavoratori dell’area di Termini Imerese di poter continuare a percepire un’indennità che garantisca a loro e alle loro famiglie una vita dignitosa”.

“Ringrazio per questo il capogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli, e il Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, per la loro sensibilità, l’attenzione nei confronti della Sicilia e per il loro constante impegno per risolvere le problematiche della mia terra”, conclude Daniela Ternullo.