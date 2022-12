Ryanair assume nuovi assistenti di volo: date in Sicilia a dicembre 2022, ecco dove

Nuove opportunità di lavoro, selezioni del gruppo Ryanair in Sicilia: ecco le date e le informazioni utili per i candidati.

Lauda Air, compagnia area del gruppo Ryanair, prevede nuove assunzioni di assistenti di volo e per questo ha organizzato degli open day in Sicilia nel mese di dicembre 2022.

Ecco le date e le informazioni utili per partecipare alla selezione.

In Sicilia si prevedono ben 4 recruitment days in Sicilia, nello specifico nelle città di Palermo e Messina. Le selezioni saranno divise in due sessioni giornaliere, una dalle 10 e l’altra alle 15 di ciascun open day Ryanair.

Ecco le date e il luogo dove i candidati dovranno presentarsi:

Palermo : l’appuntamento è sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 all’Hotel Mercure (via Mariano Stabile 112);

: l’appuntamento è sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 all’Hotel Mercure (via Mariano Stabile 112); Messina: nella città dello Stretto, le selezioni saranno lunedì 5 e martedì 6 dicembre all’Europe Palace Hotel sulla Statale 114.

Queste selezioni rientrano nell’ambito del “Recruitment Programme” della compagnia area per l’anno 2022. Lauda Europe ricerca assistenti di volo, in vista delle prossime assunzioni, anche in altre località che vanno da Palma di Maiorca a Zagabria.

Requisiti e come partecipare

Per partecipare agli open days di dicembre 2022 della compagnia aerea del gruppo Ryanair in Sicilia basterà presentarsi nelle date e nel luogo indicato in alto. I candidati affronteranno una breve pre-selezione (una prova d’inglese) per poi passare eventualmente ai colloqui individuali.

Come sempre nel caso di assunzioni Ryanair, gli idonei avranno diritto a un corso di formazione completamente gratuito e all’accesso alle svariate opportunità di carriera offerte da Ryanair e dalle compagnie associate.

La selezione può essere svolta anche da remoto in via telematica in caso di necessità. Per avere questa possibilità, però, bisogna scrivere una mail all’indirizzo email cabincrewcareers@laudaeurope.com e allegare il proprio CV.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, tra questi ci sono:

Passaporto europeo o britannico;

europeo o britannico; Disponibilità a lavorare su turni ;

; Ottima padronanza della lingua inglese (e preferibilmente anche di altre lingue);

(e preferibilmente anche di altre lingue); Idoneità fisica (Capacità di nuotare 25 metri senza aiuti);

(Capacità di nuotare 25 metri senza aiuti); Altezza superiore a 1.57 metri (meglio se compresa tra 1,57 e 1,88 metri);

superiore a 1.57 metri (meglio se compresa tra 1,57 e 1,88 metri); Età superiore ai 18 anni e diploma ;

superiore ai 18 anni e ;

Predisposizione alla comunicazione, ottime doti relazionali e ovviamente… passione per i viaggi.

Immagine di repertorio