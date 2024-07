Saldi estivi 2024, ecco quando partiranno in Sicilia

Sono attesi i saldi estivi che inizieranno in Sicilia dal 6 luglio al 15 settembre con promozioni consentite tutto l'anno.

Sono attesi i saldi estivi che inizieranno in generale il primo sabato di luglio, data tradizionalmente segnata sul calendario degli amanti dello shopping. In Sicilia partiranno dal 6 luglio al 15 settembre con promozioni consentite tutto l’anno. Gli sconti, però, variano in base alla regione così come le modalità.

Alcune regole fondamentali

I commercianti hanno sempre gli stessi doveri: esporre in modo chiaro accanto a ogni articolo il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata. Le informazioni sulla scontistica devono essere vere. La merce in saldo deve essere separata da quella a prezzo pieno. Il consumatore in caso di difetti può richiedere la sostituzione del prodotto esibendo lo scontrino. I cambi variano in base ai negozianti. Tuttavia il consumatore deve denunciare il difetto entro 2 mesi dal rinvenimento. I pagamenti con carta di credito sono sempre accettati.