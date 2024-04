VIDEO e FOTO| Belpasso, ladro seriale incubo dei commercianti: arrestato dopo due rapine

L'uomo, un pregiudicato di 39 anni, si recava presso gli esercizi commerciali travisato da uno scaldacollo e armato di coltello.

I Carabinieri della Stazione di Belpasso, al termine di articolate indagini, hanno arrestato un ladro seriale 39enne di Belpasso. L’uomo è ritenuto responsabile di due diverse rapine avvenute nei giorni scorsi, con le stesse modalità, in altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino.

Le due rapine del ladro seriale a Belpasso

Il 20 marzo scorso i militari dell’Arma erano intervenuti in una tabaccheria di Via Vittorio Emanuele II dove poco prima un individuo, travisato da uno scaldacollo e sotto minaccia di un coltello, si era impossessato della somma contante contenuta nelle casse (circa 300€), e di alcuni pacchetti di sigarette.

I Carabinieri di Belpasso avevano ipotizzato che dietro alla rapina ci potesse essere un pregiudicato locale, che già in passato aveva compiuto azioni predatorie con identiche modalità. L’elemento che ha consolidato l’attività investigativa si è poi presentato il seguente 26 marzo, quando lo stesso rapinatore ha tentato di ripetersi, prendendo di mira una farmacia della centralissima Via Roma.

In questo caso l’uomo però è stato meno fortunato, poiché ha incontrato la ferma reazione dei farmacisti che sono riusciti, anche a seguito di una lieve colluttazione, a mettere in fuga il pregiudicato. Una pattuglia dei Carabinieri di Belpasso, allertata dalla Centrale Operativa della Compagnia di Paternò, ha bloccato il ladro seriale poco distante.

Per questa ultima rapina, anche a seguito della convalida, il ladro seriale arrestato in flagranza è stato trasferito presso il carcere di Catania Piazza Lanza. Nel frattempo, a seguito della ricostruzione dei fatti della prima azione predatoria ai danni della tabaccheria l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare contestualmente notificata in carcere.