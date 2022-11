Saldi invernali: in Sicilia partiranno il 2 gennaio, è l’unica regione ad anticipare

Tutte le regioni hanno deciso di avviare la stagione dei saldi per il 5 gennaio ad eccesione della Sicilia dove prenderanno il via già dal giorno 2

I saldi invernali si avvicinano sempre di più. Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori. Tutte le regioni hanno deciso di avviare la stagione dei saldi per il 5 gennaio ad eccesione della Sicilia dove prenderanno il via già dal giorno 2.

Per quanto riguarda la fine, invece, le date sono ancora in fase di aggiornamento. Quest’anno la stagione dei saldi estivi dopo un primo inizio in salita nel mese di luglio (-10%), ha recuperato nel mese di agosto. Secondo infatti le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia ha speso in media 202 euro, per un valore complessivo di 3,1 miliardi.

Parlando sempre di sconti, anche quest’anno torna il Black Friday, ma non durerà più una singola giornata, bensì sarà un evento spalmato su più giorni. Da tempo i negozi si aggrappano al cosiddetto “Venerdì nero” per anticipare gli sconti e le offerte speciali e quest’anno dureranno fino al lunedì successivo, l’ormai noto anche in Italia Cyber Monday.

Previa consultazione con gli Enti Locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, alle singole regioni è affidata la possibilità di definire le seguenti condizioni: