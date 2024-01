Tragedia al bar: muore soffocata dalla brioche presa a colazione

A soccorrerla, invano, alcuni passanti accortisi che qualcosa non andava.

Uccisa da una brioche che aveva appena acquistato al bar. E’ questa la fine fatta stamani a Taviano, nel Salento, da una donna 56enne del posto. Ospite di una struttura ubicata in zona, aveva raggiunto un locale del paese per fare colazione. Insomma, la più semplice e quotidiana delle dinamiche in breve si tramuta in tragedia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Soccorsi vani

Mentre stava mangiando infatti, qualcosa è andato storio, con la malcapitata che, stando a una prima ricostruzione sarebbe stata soffocata da un pezzo di brioche. A soccorrerla alcuni passanti accortisi che qualcosa non andava. Subito dopo è stata poi presa in cura dal personale del 118. Purtroppo, del tutto vane si sono rivelate le disperate manovre di disostruzione. L’asfissia infatti è giunta poco dopo evidentemente proprio per il boccone andato di traverso. Per la donna non c’è stato nulla da fare.