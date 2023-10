Salute, Schillaci: “Giovani tra più penalizzati da Covid, ora investiamo su di loro”

Durante la pandemia "i giovani hanno particolarmente sofferto. Dobbiamo recuperare. E su questo bisogna investire. Lo faremo".

Durante la pandemia “i giovani hanno particolarmente sofferto. Dobbiamo recuperare. E su questo bisogna investire. Lo faremo, lo stiamo facendo. Credo, però, che dobbiamo guardare con ottimismo al futuro e puntare proprio sui giovani” nell’ottica dell’educazione alla prevenzione e della diffusione di stili di vita salutari. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto su Rtl, nel corso dell’inaugurazione di Tennis & Friends, oggi a Roma, che quest’anno ha come tema proprio la prevenzione dedicata alle giovani generazioni.

“Investire sulla salute”

“Oggi – ha detto il ministro nel suo intervento sul palco – ricordiamo che la prevenzione è una scelta responsabile per la propria salute. Un messaggio che rivolgiamo in modo particolare ai giovani: investire sulla loro salute genera valore per tutta la comunità”.