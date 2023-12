San Mauro Castelverde, 5 mila euro per i nuovi residenti e contributi per le imprese

Un’iniziativa per combattere lo spopolamento e promuovere lo sviluppo economico del territorio ideata dal Comune di San Mauro Castelverde.

Un’iniziativa per combattere lo spopolamento e promuovere lo sviluppo economico del territorio quella ideata dal Comune di San Mauro Castelverde, nel palermitano, e giunta alla seconda annualità. Approfittando della disponibilità economica data dal Fondo di sostegno ai comuni marginali per l’annualità 2022, il Comune destinerà un contributo a coloro che intendono trasferire la propria residenza e alle piccole e medie imprese che avviano una nuova attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio comunale.

Nel dettaglio l’avviso pubblicato dall’amministrazione comunale prevede un importo massimo di 5 mila euro da destinare a coloro che vogliono trasferirsi e vivere a San Mauro Castelverde. Le imprese invece, partecipando al bando di concorso, potranno ottenere fino al 75% della spesa.

La disponibilità complessiva ammonta a poco più di 65 mila euro. Le domande potranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021 e i lavori dovranno essere completati in due mesi.

“Cambiamento processo irreversibile”

“Questa iniziativa – ha commentato il sindaco di San Mauro Castelverde, Giuseppe Minutilla – rappresenta una ulteriore opportunità per chi vuole investire nel nostro paese. Il cambiamento è ormai un processo irreversibile; siamo convinti che nelle aree interne si può puntare per un futuro migliore”.

“Nonostante ci sia sfiducia e in alcuni casi poca partecipazione – ha affermato l’assessore alle attività produttive, Nino Daino – è necessario non perdere queste opportunità che possono diventare il punto di partenza per la realizzazione delle proprie idee. Mi auguro che l’opportunità venga colta e possano nascere altre attività economiche a San Mauro Castelverde”.