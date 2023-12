FOTO | Shock nell’Agrigentino, anziano ucciso a colpi d’arma da fuoco: RIS sul posto

Ennesimo omicidio a Favara, in provincia di Agrigento. In corso gli accertamenti per ricostruire i dettagli dell'accaduto.

Scorre il sangue a Favara, in provincia di Agrigento, dove un anziano sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, l’omicidio si sarebbe consumato nei pressi di un’abitazione zona di campagna.

La vittima è Francesco Simone (69 anni) e, secondo le prime informazioni, la vittima si trovava all’interno della casa al momento dell’uccisione. Il corpo sarebbe stato recuperato in un terreno alle spalle dell’abitazione.

Omicidio Favara, indagini in corso

Sul posto si sono presentati i RIS dei carabinieri, i quali si stanno occupando delle indagini per riuscire a ricostruire i dettagli della vicenda. Nell’area è presente anche il medico legale per effettuare i primi accertamenti sul cadavere privo di vita.

Al momento non si conoscono le motivazioni che avrebbero portato alla sparatoria. Maggiori dettagli su quanto accaduto a Favara potrebbero giungere nelle prossime ore.

Articolo in aggiornamento