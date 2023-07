Sanità, Barbagallo: “Chiusura punto nascita Bronte ennesimo sfregio centrodestra”

"Una decisione inaccettabile", dice il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato nazionale

“La ‘temporanea chiusura’ del punto nascita dell’ospedale di Bronte è l’ennesimo sfregio compiuto nei confronti dell’intero territorio che, voglio ricordarlo, abbraccia circa 50mila cittadini. Una decisione inaccettabile e resa ancora più odiosa se adottata in un momento come questo, in cui gli utenti aumentano anche per le presenze turistiche”. Così il segretario regionale del PD Sicilia e deputato nazionale, Anthony Barbagallo, che annuncia il deposito di una interrogazione alla Camera e analogo provvedimento all’Ars, attraverso la deputazione regionale del PD a Palazzo dei Normanni.

“E’ triste – aggiunge – dovere riscontrare che, nonostante annunci e proclami, il sistema sanitario per il centrodestra continua a essere soltanto un bacino elettorale a cui attingere a piene mani a cui, però, vengono negati servizi essenziali in un’ottica di continuo depotenziamento dei presidi sanitari territoriali importanti, quale è quello di Bronte”.