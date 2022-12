Sanità, il governo proroga di un anno le ricette elettroniche

Dopo le insistenti richieste arrivate nelle ultime settimane dai medici, il governo riunitosi oggi in Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, ha inserito il posticipo della norma sulle ricette elettroniche, in scadenza a fine anno, nel milleproroghe in esame proprio in questi minuti.

La misura, che consentiva ai medici di ricorrere alle ricette elettroniche sostituendo quelle cartacee rientrava in un’ordinanza riferita ai tempi della pandemia.

Tuttavia, non essendoci più lo stato d’emergenza dovuto al Covid, il governo ha deciso – secondo quanto trapela da Palazzo Chigi – di inserire il posticipo in milleproroghe, consentendo così per almeno un altro anno la possibilità di ricorrere alle ricette elettroniche.