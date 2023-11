Sanità: manifestazione a Petralia Sottana contro chiusura ospedale

Domani mattina, a Petralia Sottana, è indetta una manifestazione contro la chiusura dell'ospedale Madonna dell'Alto.

Una delegazione della Cia Sicilia Occidentale sarà presente domani mattina, a Petralia Sottana, per partecipare alla manifestazione contro la chiusura dell’ospedale Madonna dell’Alto. L’organizzazione degli agricoltori ha deciso di aderire per dire “no” a una scelta sbagliata, che va contro l’interesse della collettività madonita e contro il diritto alla salute di decine di migliaia di cittadini: “Non si può abbandonare così a se stesso – spiega Salvino Nasello, vicepresidente della Cia Sicilia Occidentale – un territorio montano che conta non solo tanti abitanti ma anche tantissime aziende. I collegamenti tra i vari centri abitati sono già in pessime condizioni, è già un miracolo riuscire a risolvere un’emergenza medica che avviene al di fuori di Petralia Sottana. Questa decisione comprometterebbe ancora di più la sicurezza e il diritto alla salute di tutte le comunità”.

Forum vicino alla causa

Presente anche il Forum sanità pubblica Palermo e provincia. “Il Forum – si legge in una nota – è al fianco della popolazione delle Alte Madonie, delle associazioni e dei sindaci e partecipa alla manifestazione per chiedere che venga assicurata la piena funzionalità dell’Ospedale Madonna dell’Alto, della medicina territoriale e della la medicina di base nell’ambito della sanità pubblica”.