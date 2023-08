Sanità, a Scoglitti sit-in davanti la Guardia medica

Protesta il sindaco Aiello che ha dato appuntamento ai cittadini il prossimo martedì 22 agosto Il deputato regionale Dipasquale: “La sanità ragusana sta diventando la cenerentola di Sicilia”

VITTORIA (RG) – “È davvero vergognoso che in piena estate la guardia medica di Scoglitti sia chiusa e fa bene il sindaco Aiello a promuovere un’azione di protesta contro questa situazione indecente: lì dove sarebbe necessaria la riattivazione del Pte, come più volte sollecitato, e l’ambulanza medicalizzata, ci troviamo invece nel a dover segnalare addirittura la chiusura in estate del presidio medico stagionale. Assurdo”. Il deputato regionale Nello Dipasquale plaude alla decisione del sindaco di Vittoria Francesco Aiello di organizzare un sit-in davanti alla guardia medica di Scoglitti, martedì 22 agosto.

Il primo cittadino, infatti, amareggiato per la chiusura della guardia medica nella giornata di Ferragosto ha indetto un sit-in in cui invita tutta la cittadinanza a partecipare e a far sentire la propria voce in materia di sanità. In realtà l’Asp lo smentisce – sottolineando che la struttura era operativa dalle 8 alle 20 – ma l’incontro si svolgerà lo stesso perché al problema delle chiusure si aggiunge anche quello del ripristino del Pte di Scoglitti, ritenuto dallo stesso sindaco Aiello “essenziale per il bene della borgata”.

La sanità è sempre un problema ricorrente e anche d’estate continua a far discutere. “Mi permetto di segnalare ai deputati regionali di maggioranza, che di frequente sono impegnati a far propaganda vantando dei contributi da Palermo per questa o quella iniziativa – ha aggiunto Nello Dipasquale – che la Sanità è il tema sul quale dovrebbero spendersi senza risparmiarsi! La Sanità in provincia di Ragusa, da punto di riferimento per il resto della regione, sta via via diventando la Cenerentola di Sicilia. Chi si trova nella fortunata e autorevole posizione di poter sbattere i pugni non lo fa e si perde nella propaganda. Mi piacerebbe vedere da parte di qualche mio collega di maggioranza meno spot e più azioni concrete”.

Il sit-in organizzato dall’Amministrazione comunale, intanto, si farà: dapprima organizzato per sabato 19 agosto, è stato adesso posticipato a martedì 22. “Si tratta di un presidio istituzionale che consentirà a tutti i cittadini di esprimere la loro opinione sulla sanità – ha detto il primo cittadino di Vittoria – Una sorta di microfono aperto di cui l’Asp non potrà fare a meno di prendere atto e assumere le iniziative atte a ripristinare il Pte nella località balneare, che il giorno di ferragosto, nonostante migliaia di presenze, era chiuso. Tutte le associazioni, i cittadini e coloro i quali hanno a cuore la sorte di Scoglitti, sono invitati a partecipare. È un momento di incontro e riflessione tra quanti vogliono il bene della nostra ridente frazione balneare, per cui auspico che ci sia una partecipazione massiccia, non allo scopo di fare numero, ma per rivendicare un diritto, che è quello della salute, a cui nessuno può rinunciare”.

L’Asp, dal canto suo, assicura che anche il 15 agosto la Guardia medica era aperta e che l’attività del Pte “è sospesa dall’8 marzo 2019 con provvedimento del direttore generale dell’Asp di Ragusa, in attuazione al decreto di riorganizzazione della Rete ospedaliera”.