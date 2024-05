Sanità siciliana, Fp Cgil: “Scaduti contratti medici esternalizzati Pronto Soccorso”

"Una nuova bufera si abbatte sui Pronto Soccorso, attualmente non dotati di personale sufficiente per fornire adeguata ed immediata assistenza".

“La salute dei cittadini non può aspettare i tempi e gli interessi della politica”. Così la Fp Cgil Sicilia a proposito della scadenza, prevista per oggi, 31 maggio, degli affidamenti attraverso esternalizzazioni del personale medico dei Pronto Soccorso.

Contratti medici scaduti, la situazione

“Una nuova bufera si abbatte sui Pronto Soccorso, attualmente non dotati di personale sufficiente per fornire adeguata ed immediata assistenza – aggiunge – Come Fp Cgil rilanciamo il tema delle assunzioni e chiediamo un urgente incontro per discutere del piano, più volte annunciato, di riorganizzazione della rete ospedaliera”.