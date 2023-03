Sanità Sicilia, altri tagli in arrivo? De Luca (M5S): “Colpe Regione non ricadano su cittadini”

Al centro del dibattito la lettera dove viene descritto lo stato finanziario della Sanità siciliana. De Luca: "A rischio tagli servizi".

Non si placa la polemica riguardo i conti “a rischio” della sanità siciliana. A puntare nuovamente il dito contro l’assessorato alla Salute della Regione è Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, a margine della seduta che si è svolta oggi in VI Commissione in presenza dell’assessore alla Salute Giovanna Volo.

A infuocare il dibattito è il contenuto della lettera trasmessa dal dirigente generale dell’assessorato alla Salute, Mario La Rocca, dove viene descritta la situazione finanziaria del sistema sanitario siciliano in riferimento agli anni 2022 e 2023.

Sanità in Sicilia, la lettera della discordia

Nel testo viene denunciato un disavanzo di 248 milioni di euro “a causa dei costi straordinari Covid, che ammontano per il 2022 a 439 milioni di euro“. La lettera precisa che il disavanzo, inferiore per quasi 200 milioni di euro ai costi straordinari Covid, “verrà coperto con le entrate straordinarie relative alle quote mutuo sanità relative alle annualità 2019-2020 e 2021″ ammontanti a 249 milioni di euro.

Viene comunque sottolineato che l’impatto degli extra costi Covid affrontato dalla Regione Siciliana e dei sovra costi energetici risulta essere “ben inferiore rispetto a quello subito da altre Regioni d’Italia”.

Nella lettera si specifica, poi, che “il trascinamento dei costi” legati al Covid potrebbe “determinare un aumento strutturale dei costi di sistema che, se non adeguatamente governato” potrebbe portare “in disequilibrio” il bilancio stesso.

“Onde evitare tale rischio – prosegue la lettera – si è provveduto quindi a ‘progettare’ il bilancio del consolidato 2023 impartendo per tempo le opportune indicazioni a ciascuna azienda attraverso” delle direttive “customizzate” che mirano, inoltre, alla “riduzione del costo del personale non più necessario alla luce della cessazione dello stato di emergenza” e alla “limitazione delle spese”.

Tagli Sanità, De Luca: “Rischio rinunce a servizi”

“Le colpe e le inadempienze del governo regionale non devono ricadere sull’assistenza ai cittadini. Dopo aver ascoltato quanto riferito dai dirigenti in commissione Salute non ho potuto esimermi dal chiedere immediata chiarezza in merito ai conti della sanità siciliana”, commenta De Luca.

“Oggi abbiamo appreso, infatti, della necessità che l’assessore alla Salute negozi con le Asp e le aziende ospedaliere siciliane tagli pari a 120 milioni di euro. Il rischio che ciò si traduca in nuovi tagli ai servizi e all’assistenza ai cittadini, già fortemente deficitari in Sicilia, però è tanto intollerabile quanto possibile”.

“Buco ripianato per colpo di fortuna”

“È inverosimile che proprio l’ingegnere La Rocca non sia stato convocato alla seduta, per questo ho sollecitato la sua audizione al più presto”, commenta De Luca.

“È assurdo aver appreso che il buco prodotto durante gli anni della pandemia, anche a causa di una conduzione scellerata dei conti della sanità, venga parzialmente ripianato per un mero colpo di fortuna, ossia grazie al rimborso delle somme destinate in precedenza al pagamento dei mutui, rimborso imposto dalla Corte di Conti con la bocciatura del rendiconto 2020″, conclude l’esponente del M5S.