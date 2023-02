Sanremo 2023, i voti dei bookmaker: Mengoni vola verso la vittoria

Dopo la seconda serata, la classifica generale del Festival vede al comando Marco Mengoni, davanti a Colapesce e Dimartino e a Madame

Dopo la seconda serata, la classifica generale del Festival di Sanremo vede al comando Marco Mengoni, davanti a Colapesce e Dimartino e a Madame: ormai per gli analisti la vittoria del cantante di ‘Due vite’ è quasi una certezza, a una quota compresa tra l’1,52 di Planetwin365 e l’1,55 di Snai, davanti al duo di cantautori siciliani (tra 7 e 7,50) e a Madame (tra 8 e 10). Sorpresa Tananai, che vola a 10, davanti a Elodie a 11 e a Lazza a 12. Delusione per Ultimo, che era dato sul podio alla vigilia e che ora scivola a 13, insieme a Mr. Rain.

Crolla la quota di Giorgia

Crolla a metà classifica anche Giorgia, che all’avvio della kermesse era offerta a 3,50 e ora vale 16, davanti a Rosa Chemical a 36 e a Mara Sattei a 38. Lontani anche gli Articolo 31 a 67, poi Levante e Paola e Chiara a 71 insieme a Leo Gassmann. Si sale a 81 per i Modà, si allontana la vittoria anche per Gianluca Grignani e i Colla Zio, entrambi a 86. Anche Ariete non convince i bookmaker, che ora la piazzano a 100 a 1 con i Cugini di Campagna e i Gianmaria, poi LDA a 151 davanti a Will e Shari a 201. Ultima Anna Oxa, a 251 con Sethu e Olly.