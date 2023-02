Sanremo 2023, rafforzata la sicurezza: si temono azioni degli anarchici

La città di Sanremo si blinda in visto dell'inizio del Festival: rafforzata l'organizzazione della sicurezza per prevenire eventuali azioni di anarchici per il caso Cospito

In vista dell’inizio del Festival di Sanremo, la città ligure si blinda.

Attorno all’area del Teatro Ariston, infatti, verrà rafforzata la sicurezza, a causa dei timori legati a possibili azioni di anarchici per il caso Cospito.

Sanremo 2023: ecco come sarà organizzata la sicurezza

Controlli con metal detector, unità speciali, unità antiterrorismo e specialisti della cyber sicurezza, nonchè utilizzo delle telecamere pubbliche di videosorveglianza, controlli in mare e più sorveglianza con ulteriori 150 unità al giorno oltre ai 100 che erano già stati predisposti.

La 73a edizione della kermesse canora più importante d’Italia, dunque, si preannuncia sotto scorta.

“”il dispositivo è stato rafforzato a prescindere da una allerta specifica per garantire la sicurezza dell’evento”, ha dichiarato il questore di Sanremo Giuseppe Peritore.