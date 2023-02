Sanremo 2023, oltre 10 milioni di spettatori: ecco lo share della seconda serata

Ascolti record anche per la seconda serata, con oltre il 62% di share.

Sono stati 10.545.000 gli spettatori, pari al 62,3% di share che hanno assistito su Rai1 alla seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

Un ottimo risultato per la trasmissione, nonostante la leggerissima flessione fisiologica rispetto all’esordio di Sanremo 2023, che martedì 7 febbraio aveva ottenuto 10.757.000 spettatori con il 62,4% di share.

Share seconda serata di Sanremo 2023

L’anno scorso l’ascolto medio della seconda serata ebbe un ascolto medio più alto in termini assoluti (11.320.000 spettatori) ma più basso in termini percentuali (55.8% di share). Ma nel 2022 l’ascolto della seconda serata fu più alto di quello della prima serata (che era stata vista in media da 10.911.000 spettatori con il 54.7% di share), cosa che non è accaduta nel 2023.

