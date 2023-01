Sanremo 2023, il sindaco: “Festival mai così glamour, città è sold out”

"Amadeus ha messo in piedi una macchina incredibile": Alberto Biancheri non nasconde la soddisfazione per le premesse di Sanremo 2023

“Un ritorno alla normalità migliore di così era difficile da immaginare. Dopo due anni segnati dal Covid, Amadeus ha messo a punto un’edizione con i fiocchi. Il Festival non è mai stato così glamour e desiderato. Tutta la città è sold out e cominciano a riempirsi anche le strutture ricettive dei comuni limitrofi”. Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri – intervistato dall’Adnkronos – non nasconde la soddisfazione per le premesse di Sanremo 2023.

Biancheri: “Amadeus ha messo in piedi una macchina incredibile”

“Il lavoro fatto da Amadeus sulla musica e sullo spettacolo che si vedranno all’Ariston ma anche su tutto quello che ruota intorno, con il festival ‘diffuso’ che torna nelle piazze e nelle strade della città, da Piazza Colombo al green carpet, al Forte Santa Tecla e persino sulla nave, ha fatto che chi verrà a Sanremo potrà vivere il festival anche se non ha un biglietto per entrare al Teatro Ariston”, sottolinea Biancheri. “Amadeus ha messo in piedi una macchina incredibile ma soprattutto ha riportato il festival ad essere centrale per tutti, anche per le nuove generazioni, che vuol dire garantire il pubblico del futuro al festival”, aggiunge.