Sanremo 2023, Amadeus ospite di Fiorello: “Ecco i cantanti in gara al festival”. Ma è uno scherzo

Amadeus ospite di Fiorello oggi nel corso della diretta Aspettando Viva Rai 2 su Instagram e su Raiplay. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023, in collegamento video ha annunciato: “Ecco l’elenco dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo”. Ma al momento di pronunciare i nomi ha finto un problema all’audio. Uno scherzo, una gag. “Amadeus, non si sente. Non c’è audio”, ha detto Fiorello.