“Ma è la Festa di Sant’Agata o il Carnevale?”, a Catania una ragazza balla sulla candelora: il VIDEO

A Catania una ragazza balla sulla candelora, le immagini diventano virali e i devoti insorgono: "Così Sant'Agata viene di nuovo martirizzata".

La Festa di Sant’Agata è ormai alle porte e l’entusiasmo dei catanesi è traboccante. Da diversi giorni, ormai, le strade del capoluogo etneo sono percorse dalle tradizionali candelore, i cerei che rappresentano le storiche corporazioni cittadine e che seguono il tragitto della Santa Patrona etnea nel corso della sua processione cittadina.

Sant’Agata, il balletto della discordia

In queste ore in città (e non solo) è diventato virale su TikTok il video di una giovane che è addirittura salita “a bordo” di una delle candelore, esibendosi in un balletto che ha accompagnato la classica “annacata” del cereo, con il sottofondo della banda musicale.

Non è chiaro se la ragazza abbia deciso spontaneamente di arrampicarsi sulla candelora o se possano essere stati gli stessi portatori ad invitarla.

La rabbia dei catanesi: “Così martirizziamo di nuovo Sant’Agata”

Il folklore e il profano, quindi, si mischiano con il sacro. In molti, sui social, non hanno gradito la particolare “improvvisata” e hanno criticato apertamente quanto accaduto.

“Dove si celebra questo Carnevale?”, commenta ironicamente Enrico. “È una festa religiosa, non solo quando c’è la Santa ma sempre! Ricordiamolo tutti, e devono ricordarlo soprattutto i portatori delle candelore”, scrive Iolanda. “Le candelore rappresentano il martirio di Sant’Agata che continuando così verrà martirizzata ancora e ancora…”, fa notare con amarezza Loredana.