Servizio civile: un’opportunità per i più giovani a Santa Caterina Villarmosa

Il Comune di Santa Caterina Villarmosa ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari: la domanda deve essere inoltrata solo in via digitale entro la scadenza del prossimo 10 febbraio

SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) – È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero, così come previsto dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Servizio civile universale. Quest’ultimo, rappresenta un’importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani, motore indispensabile per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati i giovani volontari riguardano soprattutto settori quali: l’assistenza, la protezione civile, l’ambiente, il patrimonio storico, artistico e culturale – in particolare la diffusione della cultura italiana all’estero – l’agricoltura e la promozione della pace tra i popoli e della difesa dei diritti umani.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile all’indirizzo internet https://domandaonline.serviziocivile.it. Il Dol è la piattaforma predisposta dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale che consente ai giovani di compilare e inviare la domanda attraverso Pc, tablet e smartphone senza moduli cartacei da riempire o documenti da consegnare a mano. Questa procedura è quindi più semplice e rapida e garantisce il trattamento sicuro dei dati e delle informazioni. Per accedere al servizio e inoltrare la domanda è indispensabile avere lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Una volta effettuato l’accesso si potrà scegliere per quale servizio si preferisce inoltrare domanda. Alcuni progetti hanno una riserva di posti a favore di soggetti considerati con minori opportunità, cioè giovani in difficoltà economiche comprovate da un ISEE non superiore a 10,000 euro.

Per inoltrare la domanda non sono richiesti particolari requisiti, ma una serie di informazioni che serviranno ad aumentare il proprio punteggio e dunque la possibilità di accedere al Servizio civile. In particolare, è richiesta la compilazione di alcune parti riguardanti il livello di istruzione raggiunto, la motivazione per la quale si è scelto il Servizio civile, il progetto scelto, e di non aver riportato alcuna condanna penale. Successivamente sarà necessario compilare la sezione inerente le esperienze lavorative maturate e i titoli conseguiti. In riferimento ai titoli conseguiti bisogna indicare il titolo di studio di cui si è in possesso; per quanto riguarda le esperienze, è possibile indicare la frequenza di corsi, tirocini o il possesso di ulteriori titoli di studio quali master, dottorato o altro, e infine, di eventuali ulteriori competenze (linguistiche, informatiche ecc…).

Nel caso in cui ci si accorgesse di un errore, è sempre possibile annullare la domanda e inoltrarne un’altra, entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal bando. La domanda va infatti inoltrata entro le ore 14 del 10 febbraio 2023.