Santa Croce Camerina, presentato il Piano acustico

Il Pcca fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio. Il sindaco Dimartino: “Lavoriamo nella direzione della tutela, con attenzione ai residenti e alla vocazione turistica”

SANTA CROCE CAMERINA – È stato presentato lo scorso 20 febbraio, al Comune di Santa Croce Camerina, il nuovo Pcca (Piano comunale di classificazione acustica).

Il Piano comunale di classificazione acustica, è lo strumento di pianificazione territoriale attraverso il quale il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire (Dpcm 14 novembre 1997).

Pertanto, il Pcca fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d’uso dello stesso.

Un piano contro l’inquinamento acustico

La legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447, dispone che tutti i Comuni suddividano il proprio territorio in classi acustiche (dalla prima alla sesta) sulla base delle preesistenti condizioni d’uso ma anche alle previsioni e delle precise scelte urbanistiche definite dalle Amministrazioni comunali.

A tali classi acustiche sono associati determinati livelli massimi di rumore ammessi e livelli di qualità a cui tendere per il futuro. Tali scelte sono intrinsecamente legate alle politiche insediative di tipo residenziale, industriale e terziario oltre che alla presenza delle infrastrutture viarie. Lo strumento di cui si doterà l’Ente di Palazzo del Cigno è stato illustrato dalla progettista Costanza Dipasquale e dal tecnico competente in acustica, Carmelo La Cognata.

A spiegare la ratio politica che ha portato all’introduzione del Piano, è stato il sindaco, Peppe Dimartino, insieme al Rup, Gaudenzio Occhipinti. “Si tratta – ha detto il primo cittadino – del risultato di un accurato studio del territorio, effettuato con la misurazione dei livelli di rumore in diversi punti della città e nei diversi momenti della giornata”.

“Lo studio, condotto con la collaborazione di esperti nel campo dell’acustica ambientale, su input dell’assessore all’Urbanistica, Davide Mandarà, ha permesso di delineare una mappa che identifica le diverse ‘zone acustiche’ all’interno del nostro comune. Il piano va nella direzione della tutela e dello sviluppo del territorio, avendo attenzione sia per i residenti, sia con una particolare attenzione alla vocazione turistica ed uno sguardo al futuro”.

Nello stesso giorno la Giunta ha preso atto del piano che adesso verrà trasmesso al Consiglio comunale per una successiva approvazione e per l’ottenimento della Viavas e solo successivamente tornerà in Consiglio comunale per la definitiva approvazione.