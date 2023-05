Il 22 maggio si celebra Santa Rita da Cascia: storia e preghiere

Le rose benedette, i pellegrinaggi e la supplica a Santa Rita da Cascia.

Il 22 maggio la Chiesa Cattolica ricorda Santa Rita da Cascia, quindi tutte le persone che portano il nome Rita in questa giornata festeggiano il proprio onomastico.

Ecco le tradizioni, le preghiere e la storia di questa santa della Chiesa Cattolica.

Santa Rita da Casca, 22 maggio: la storia

Santa Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti, è nata a Roccaporena intorno al 1380. Pare che fosse figlia unica e che sin da piccola abbia coltivato una profonda fede, esprimendo il desiderio di dedicare la propria vita a Dio.

Nonostante la volontà di farsi suora, fu data in sposa a un uomo giovane ma molto violento. Rimasta vedova dopo l’omicidio del marito e sofferta la morte di ben due figli, trascorse il resto della propria vita nel monastero agostiniano di santa Maria Maddalena in Cascia. Morì il 22 maggio 1457 dopo una lunga malattia. La canonizzazione, invece, risale al 24 maggio 1900.

Santa Rita è considerata la santa del perdono, patrona di Cascia e co-patrona di Napoli, nonché protettrice delle donne sposate infelicemente e dei “casi disperati e apparentemente impossibili”.

I simboli, i pellegrinaggi e il culto

Tra i simboli di Santa Rita da Cascia c’è la rosa. Si dice che, mentre si trovava a letto ammalata nell’inverno del 1456, chiese a un parente di farle visita portandole dei fichi e una rosa dalla casa paterna. Una richiesta apparsa assurda, vista la stagione. Il parente, però, trovò nella casa paterna ciò che la futura santa aveva chiesto. Per questo, il 22 maggio, si benedicono le rose di Santa Rita.

Altri simboli legati alla santa sono: le api, la vite e la spina. In particolare, in merito a quest’ultimo simbolo, si dice che – mentre pregava di Venerdì Santo, si staccò una spina dalla corona di Gesù Crocifisso e si conficcò nella testa di santa Rita. Ciò le provocò una ferita che non andò mai via.

I luoghi di pellegrinaggio per pregare santa Rita sono diversi e si trovano nella sua Cascia. Lì è possibile visitare il Monastero in cui la santa visse per ben 40 anni e dove morì dopo una vita dedicata a Dio e alla preghiera; la Basilica sul colle Sant’Agostino dedicata a Santa Rita; la Penitenziaria, luogo inaugurato per celebrare la conversione di Sant’Agostino e dove è possibile ricevere la Confessione in varie lingue; infine, la Sala della Pace è il luogo in cui i pellegrini possono onorare santa Rita da Cascia.

La preghiera per Santa Rita da Cascia

Di seguito si riporta una preghiera – supplica a Santa Rita da Cascia, dal sito dedicato alla santa.

Sempre, o’ Signore, noi tuo popolo fedele ricorriamo a te per lodarti, ringraziarti e supplicarti, ma in modo particolare festeggiando i tuoi santi noi ci sentiamo attirati al tuo tempio e al tuo altare per attingervi l’aiuto che solo da te ci può venire.

Accogli oggi con paterna benevolenza tutti noi che con gioia e fiducia ricorriamo a te in questa celebrazione in onore di Santa Rita dalla cui bontà ci sentiamo attratti e protetti.

Signore, tu sai che il suo esempio, le sue elevate virtù e la sua potente intercessione ci spingono all’imitazione, al fervore e alla grazia. Tu sai anche quanto siamo tardi a credere al tuo grande amore per noi e con quanta facilità tralasciamo di testimoniarti il nostro amore e la nostra riconoscenza. Ecco la nostra estrema povertà sulla quale invochiamo la tua bontà e misericordia!

Ci sostiene e ci incoraggia la santità dei tuoi servi fedeli e nostri premurosi fratelli e sorelle che ci hanno indicato la via della santità. Ora interponiamo presso di te la loro intercessione perché essi, come lo furono in terra, sempre si sono mostrati dal cielo sensibili e attenti ai bisogni dei deboli e sofferenti: accolgano le nostre suppliche per presentarle a te.

Intendiamo pregarti

per tutti i credenti che formano la tua santa Chiesa

Perché siano fedeli al Vangelo, uniti nel vincolo di fraternità, obbedienti al magistero dei pastori;

per le vocazioni sacerdotali e religiose

Perché i giovani accolgano l’ invito a servire Cristo e i fratelli con generosità e zelo;

per le famiglie

Perché vivano la santità del matrimonio;

per i giovani

Perché si educhino alla scuola della fede, della verità e della giustizia;

per quanti lavorano nell’apostolato

Perché sia concesso loro il dono dello Spirito Santo per essere degni servitori della tua parola;

per i lontani dalla fede e dai buoni costumi,

Perché siano aiutati a riconoscere l’ errore e a seguire la verità;

per gli ammalati e sofferenti nel corpo e nello spirito

Perché uniscano le loro sofferenze a quelle di Cristo e trovino sollievo nella tua bontà e nell’aiuto dei fratelli;

per i lavoratori

Perché arricchiscano di esperienza cristiana la fatica di ogni giorno;

per i coniugi in attesa di figli

Perché tu conceda loro la consolazione di una paternità felice;

per i bambini

Perché siano custoditi nella loro innocenza e crescano in salute e grazia;

per gli anziani

Perché non soffrano la solitudine e l’ abbandono;

per i moribondi

Perché siano confortati dalla certezza cristiana;

per tutti i defunti

Perché ottengano completa purificazione per il Sacrificio di Cristo e le preghiere dei buoni.

O’ Santa Rita,

vorremmo avere la tua fede, la tua speranza e la tua carità

per presentare più degne le nostre preghiere.

Confidiamo che voi in questo momento vi uniate a noi per rendere più efficace la nostra supplica.

O’ Padre celeste, mossi dallo Spirito Santo che in noi grida a te, con fede viva e sincera umiltà ti chiediamo di esaudirci per l’intercessione di Santa Rita e per i meriti infiniti di Gesù Cristo nostro Signore.

Amen.

Immagine di pubblico dominio da Wikipedia