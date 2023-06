Santina Renda, scomparsa in Sicilia, compie 40 anni. Donna in Germania: “Sono io”

Nuove speranze per la famiglia della piccola Santina, scomparsa a Palermo nel 1990.

Santina Renda, la bambina misteriosamente scomparsa a Palermo all’età di soli 6 anni nel 1990, oggi compie 40 anni. E proprio nel periodo del suo compleanno, appare una nuova speranza per la famiglia della piccola: una donna avrebbe detto di essere Santina.

A riferire la storia è l’associazione Manisco World su Facebook: “Nulla avviene per caso… proprio in coincidenza con il suo compleanno una donna, che vive in un Paese del Nord Europa, ha preso contatto con la Presidente della Associazione Manisco World Virginia Melissa Adamo che si occupa di persone scomparse e vittime di sette e psicosette dicendo di riconoscersi nella storia di Santina scomparsa a Palermo il 23 marzo del 1990, quando aveva solo sei anni. Sono passati 33 anni e si riaccende una speranza”, si legge in un post.

Santina Renda, la nuova pista porta da Palermo alla Germania

L’associazione “Missing Angels Org”, con sede negli Stati Uniti, ha realizzato l’Age Progression per vedere come potrebbe essere oggi la piccola Santina Renda. Nel frattempo, la donna che dice di essere la bambina scomparsa a Palermo verrà sottoposta a un test del Dna. Nelle prossime settimane il materiale genetico arriverà a Roma per il confronto con il profilo della madre della piccola.

Nel frattempo, in Sicilia, l’avvocato Giorgia Bagnasco (del Legal Team della Manisco World) avrebbe già preso contatti con la Procura di Palermo per consegnare i report con l’obiettivo di far riaprire le indagini sulla scomparsa di Santina Renda.

Fonte immagine: Instagram – se_busca_a_santinarenda