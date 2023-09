Si moltiplicano gli arrivi a Lampedusa, la nave Sea Punk 1 salva 39 persone e le porta sull’isola

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa, tante le imbarcazioni giunte nelle scorse ore sull'isola siciliana.

Si moltiplicano gli sbarchi di migranti a Lampedusa, dopo gli approdi che si sono verificati nella giornata di domenica. Nelle ultime 24 ore sull’isola siciliana si sono registrate decine di arrivi lungo le spiagge e su molo Favarolo, così come le intercettazioni dei barchini in mare.

Notte impegnativa per le motovedette della Guardia Costiera che hanno dovuto soccorrere numerosi soggetti che si trovavano a bordo delle imbarcazioni di fortuna provenienti dalle coste nordafricane.

Migranti, Sea Punk 1: “Tanti minori”

Nel frattempo, nella giornata di ieri, la nave Sea Punk 1 è riuscita a soccorrere diversi migranti nel Mediterraneo centrale che si trovavano in condizioni di difficoltà.

“Durante la notte il nostro equipaggio ha evacuato altre 39 persone, tra cui 11 minori non accompagnati, da un’imbarcazione non idonea alla navigazione. Ora sei a bordo della Sea Punk 1, esausto, disidratato e con il mal di mare. Le autorità ci hanno ordinato di portarli a Lampedusa“, si legge in un messaggio pubblicato su X.