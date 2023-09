Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, 10 arrivi in poche ore: soccorsi da Guardia Costiera

Si torna ad affollare nuovamente l'hotspot di Lampedusa, riprendono gli arrivi di migranti nell'isola siciliana.

Nuova notte di sbarchi a Lampedusa, dove nel giro di poche ore si sono registrati dieci arrivi di imbarcazioni, per un totale di circa 500 persone giunte sull’isola siciliana.

Migranti, tanti minori e donne

Gli arrivi sono ripresi dopo alcuni giorni in cui le cattive condizioni del mare non avevano reso agevoli i transiti nel mar Mediterraneo. A soccorrere i migranti in arrivo a Lampedusa sono state le motovedette della Guardia Costiera che hanno intercettato al largo dell’isola le imbarcazioni di fortuna.

Tra gli arrivi si conta anche un peschereccio di 12 metri che trasportava a bordo 142 persone che sono arrivate nel pomeriggio di domenica. Tanti i minori e le donne che si segnalano in questi ultimi arrivi di migranti.

Tutte le persone che hanno messo piede a Lampedusa sono state trasferite all’hotspot di contrada Imbriacola, dove nei giorni scorsi era stato avviato il piano di progressivo svuotamento della struttura di prima accoglienza.