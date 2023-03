“Terremoto” al Comune, voti grazie alla mafia: ecco chi sono gli indagati

Consigliere comunale, presidente del Consiglio Comunale e un noto pregiudicato vicino a Cosa Nostra: i dettagli sul blitz scaturito dalle indagini su Messina Denaro.

Sotto shock il Comune di Petrosino, dopo che l’operazione della Dia ha portato alla luce un presunto scambio elettorale politico-mafioso. Sono due gli arresti: Marco Buffa, pregiudicato di 50 anni, e Michele Buffa, consigliere comunale del territorio del Trapanese.

Tra gli indagati ci sarebbe anche il presidente del consiglio comunale Aldo Caradonna.

Scambio elettorale politico-mafioso a Petrosino, le indagini

L’accusa rivolta agli indagati è quella di scambio elettorale politico-mafioso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il pregiudicato Marco Buffa – vicino a Cosa nostra – avrebbe favorito l’elezione del candidato consigliere comunale di Petrosino. Questo, naturalmente, in cambio di qualche “favore” alla mafia.

I due arrestati si sarebbero incontrati ad aprile 2022. Il pregiudicato avrebbe svolto, secondo gli inquirenti, “una vera e propria campagna elettorale, anche accompagnando il politico, porta a porta, nelle case popolari, in cambio di denaro, della promessa di lavori socialmente utili per sé e per alcuni accoliti, nonché dell’assunzione di amici nell’azienda dove lavorava il candidato sponsorizzato”.

Sono ancora in corso le indagini sul caso. Si ricorda che gli indagati sono solo indiziati e la condanna non sarà definitiva fino a eventuale sentenza passata in giudicato.

Gli arrestati: Marco Buffa e Michele Buffa

Marco Buffa, pregiudicato 50enne arrestato e trasferito in carcere, è il primo indagato nel caso di presunto scambio elettorale politico-mafioso a Petrosino. Si tratta di un uomo vicino a Cosa nostra, che avrebbe favorito la campagna elettorale di coloro che si dimostravano disposti a favorire la criminalità organizzata in alcune faccende.

Il consigliere comunale indagato è Michele Buffa, agli arresti domiciliari. Sarebbe indagato, con la stessa accusa, anche il presidente del consiglio comunale. Il provvedimento, emesso dal gip di Palermo su richiesta della Dda, è partito dalle indagini che hanno portato alla cattura dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, che il 6 settembre avevano portato all’arresto di 35 persone nell’ambito dell’operazione Hesperia. Le accuse per gli indagati erano, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d’azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.

Immagine di repertorio