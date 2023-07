Blitz alla Fiera di Catania, da Gucci a Nike: maxi sequestro di capi taroccati

Il blitz della Guardia di Finanza nel mercato di piazza Carlo Alberto, "cuore pulsante" del commercio catanese.

Scarpe e vestiti contraffatti alla Fiera di Catania: scatta il maxi – sequestro degli operatori del comando provinciale della Guardia di Finanza etnea. C’era di tutto, dalle borse Gucci alle scarpe Nike.

Ecco il bilancio dell’operazione delle Fiamme Gialle.

Scarpe e vestiti contraffatti alla Fiera di Catania, il sequestro

Guardia di Finanza e polizia locale hanno effettuato dei controlli straordinari nella “Fera o luni” di piazza Carlo Alberto e posto sotto sequestro oltre 1.000 articoli di abbigliamento e accessori, tra cui scarpe, T shirt, borse, maglie e giubbotti contraffatti.

In particolare, gli operatori hanno individuato un’area che ospitava un gruppo di venditori ambulanti che esponevano – nonostante la legge che vieta e sanziona la contraffazione dei marchi – svariati articoli “taroccati”. Tra i marchi riprodotti illecitamente c’erano Gucci, Versace, Valentino, Dolce e Gabbana, Nike, Saucony, Fendi e perfino Cartier.

Pare che durante il controllo alla Fiera di Catania, seguito dal sequestro dei vestiti e degli accessori contraffatti, i commercianti che li vendevano si siano dati a una precipitosa fuga, nascondendosi tra la folla.

L’attività svolta rientra nella costante azione di contrasto delle Fiamme Gialle ai traffici illeciti, alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, a tutela dell’economia legale considerato che l’immissione in commercio di un così considerevole numero di prodotti illeciti a prezzi altamente concorrenziali avrebbe influito negativamente nello specifico settore, creando ulteriori difficoltà in un periodo storico non certo facile per gli onesti imprenditori.

Immagine di repertorio