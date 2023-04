Amazon, nel 2022 sequestrati oltre 6 milioni di prodotti contraffatti

Impiegate 15.000 persone, 3.000 in più rispetto al 2021, per cercare di proteggere i clienti

Amazon ha identificato e sequestrato più di sei milioni di prodotti contraffatti nel 2022, il doppio rispetto al 2021, impedendo loro di danneggiare i consumatori o di essere rivenduti altrove nella catena di distribuzione, secondo la terza edizione del suo “Brand Protection Report”. In particolare, la multinazionale ha aumentato gli investimenti in questo settore del 33% nel 2022, raggiungendo 1,2 miliardi di dollari (1.106,6 milioni di euro) rispetto ai 900 milioni di dollari (829,5 milioni di euro) dell’anno precedente. Amazon ha inoltre impiegato 15.000 persone, 3.000 in più rispetto al 2021, per cercare di proteggere i clienti, i marchi, i partner commerciali e il suo negozio da contraffazioni, frodi e altre forme di abuso.

Inoltre, il gigante dell’e-commerce ha impedito più di 800.000 tentativi di creare account commerciali fraudolenti nel 2022, in linea con il suo impegno a proteggere i clienti affinché possano fare acquisti nel suo negozio e con la sua determinazione a reprimere la contraffazione. Secondo il documento, a cui Europa Press ha avuto accesso, questa cifra è in calo rispetto ai 2,5 milioni di tentativi registrati nel 2021. Questi dati confermano che i rigidi controlli proattivi di verifica dei venditori della piattaforma e la sua strategia di ritenere i trasgressori responsabili delle loro azioni stanno scoraggiando i criminali dal cercare di vendere prodotti contraffatti sulla piattaforma.