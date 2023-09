Schiaffi e violenze sui disabili: interdetti 12 operatori sanitari

Maltrattamenti e lesioni personali ai disabili in un centro socio-riabilitativo residenziale a Bologna: 12 operatori indagati

Maltrattamenti e lesioni personali ai disabili ospiti in un centro socio-riabilitativo residenziale della provincia di Bologna: per questi reati sono indagati 12 operatori sociosanitari della struttura. Contro di loro è scattata l’interdizione dall’esercizio della professione per ordine del gip del Tribunale di Bologna, in seguito a una richiesta della Procura locale.

Indagini partite a gennaio: schiaffi di un operatore su un uomo in sedia a rotelle



Le indagini hanno preso il via a fine gennaio, quando un testimone ha notato e ripreso con un cellulare uno degli operatori socio sanitari, che vicino all’ospedale di Budrio colpiva con degli schiaffi un uomo che stava trasportando sulla sedia a rotelle e che era stato portato al pronto soccorso per un taglio al labbro. Il testimone ha chiamato i carabinieri di Molinella che hanno acquisito il filmato e identificato il responsabile del gesto. Dai primi accertamenti con il supporto dei carabinieri del Nas, è emerso che diversi ospiti della struttura erano stati portati in ospedale per incidenti domestici, tipo cadute o altro. Questi ricoveri però, non erano mai stati messi in relazione con quanto accadeva nella struttura.