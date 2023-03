Schianto treni in Grecia, bilancio morti sale a 46: si cercano dispersi

Continua ad aggravarsi il bilancio dello scontro tra un treno passeggeri e un treno merci partito da Tessalonica diretto a Larissa

Continua ad aggravarsi il bilancio dello scontro tra un treno passeggeri proveniente da Atene e diretto a Tessalonica e un treno merci partito da Tessalonica diretto a Larissa. Sono infatti 46 le persone che hanno perso la vita a causa dell’incidente ferroviario all’altezza di Larissa, come ha riferito il portavoce dei vigili del fuoco greci Vassilis Vatrakoyannis.

Proseguono le operazione di ricerca

“Proseguono oggi le operazioni di ricerca e recupero sul luogo dell’incidente ferroviario. I vigili del fuoco sono attualmente concentrati sul vagone ristorante, che è stato schiacciato nello scontro. Questa mattina sono stati recuperati in totale sette corpi carbonizzati. Il bilancio delle vittime confermato finora è di 46 persone”, ha detto Vatrakoyannis. I vigili del fuoco hanno quindi aggiunto che delle 72 persone che sono state ricoverate in ospedale 15 sono state dimesse. Delle 57 persone ancora ricoverate sei sono in terapia intensiva.