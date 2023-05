Schifani alla convention di FI: “L’antimafia l’ha fatta Berlusconi, sue leggi le più dure”

Il presidente siciliano "celebra" l'ex presidente del Consiglio: "Ci ha messo la faccia". E sugli incerti: "FI dialoghi con loro".

“L’antimafia l’ha fatta Silvio Berlusconi con le sue leggi che sono state le più dure. È stato lui a voler stabilizzare il carcere duro, in un partito che ha fatto la vera antimafia, con le leggi e non con le chiacchiere. Berlusconi ci ha messo la faccia“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso del suo intervento alla convention di Forza Italia in corso a Milano.

“Siamo stanchi di questi attacchi, i giovani devono saperlo, che entrano in un partito che ha dei valori”, ha aggiunto ancora Schifani. “Berlusconi tornerà, Forza Italia si pone su due gambe, una è Silvio e l’altra sono i valori che lui ha trasmesso, e che sono la nostra forza”, ha sottolineato ancora.

“Da FI la vera antimafia, abbiamo stabilizzato carcere duro”

Schifani ha poi ribadito che le riforme in ottica antimafia “le ho fatte con la copertura e l’avallo” di Silvio Berlusconi “sia per quanto riguarda il carcere duro che per il sequestro per equivalente. Nel 2002 ero capogruppo. Abbiamo utilizzato il carcere duro, che prima di quell’epoca era una misura straordinaria soltanto a tempo. Si dice che alcuni attentati nascano proprio da questo tipo di intimidazione della mafia contro il carcere duro. Lo abbiamo stabilizzato con una norma, il presidente Berlusconi mi ha autorizzato”.

“Da presidente del Senato ho introdotto il sequestro per equivalente, misura durissima che ha colpito ancora efficacemente il patrimonio dei mafiosi toccando quelle parti lecite di patrimonio al posto di quelle illecite trasferite dai mafiosi che sapevano che stava per arrivare il sequestro. Ce lo chiedevano le Procure da varie parti d’Italia e lo abbiamo fatto colpendo la mafia al cuore dei propri interessi. Questa è la vera antimafia, quella delle leggi che ci hanno esposto anche nella nostra incolumità, ma ne siamo fieri e orgogliosi”, ha sottolineato.

“Forza Italia dialoghi con incerti”

Il governatore siciliano si è poi espresso in merito al recente ingresso in FI di Giancarlo Cancelleri, ex esponente di spicco in Sicilia del Movimento 5 Stelle: “Giancarlo Cancelleri che ha aderito a Forza Italia ha detto in un’intervista ‘mi trovo in una casa di valori’. A me ha fatto piacere registrare questa dichiarazione perchè evidentemente siamo questo, e dobbiamo porci nei confronti dei terzi che ci osservano proprio con spirito di umiltà da un lato per dialogare con queste fasce incerte. Dobbiamo farlo, possiamo farlo e siamo tenuti a farlo”.