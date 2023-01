Schifani pronto ad aiutare la Missione di Biagio Conte: “Nessuna passerella”

Il Governatore della Sicilia pronto a firmare subito emendamento per aiuti a missione Biagio Conte. È polemica con alcuni giornalisti che lo hanno accusato di aver fatto passerella

“Sono pronto a firmare subito un emendamento per la missione di Biagio Conte, con tutto il rispetto per l’associazionismo, il dubbio non mi sfiorerebbe minimamente”. A dichiararlo ai giornalisti a Palazzo d’Orleans è il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, che intende avviare un finanziamento nell’esercizio provvisorio per la missione del laico Biagio Conte, che si trova in fin di vita da giorni in via Decollati a Palermo.

Qualche giorno fa, Schifani ha fatto visita al missionario in quella che qualche giornale ha definito una passerella. E proprio su quest’accusa il Governatore ha tenuto a fare una precisazione:

“Non ho fatto alcuna passerella, come ha scritto qualche giornale, io sono andato a trovare Biagio Conte senza dire niente a nessuno per stargli vicino in un momento molto difficile. Leggere queste cose mi ha fatto male. Io non faccio passerelle. Ci conosciamo da molti anni con Biagio Conte. E spero con tutto il cuore che possa migliorare anche se le sue condizioni sono molto difficili”.