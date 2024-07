Sciacca, in missione contro l’abbandono dei rifiuti

Tutelare l’ambiente e la salute umana: questa l’iniziativa di sensibilizzazione di Marevivo in collaborazione con Bat Italia, sostenuta dal Comune e patrocinata dal ministero dell’Ambiente

SCIACCA – Per la tutela dell’ambiente e della salute umana. Con questo slogan si è svolta lo scorso weekend la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, promossa da Marevivo in collaborazione con Bat Italia, il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il sostegno del Comune di Sciacca. La campagna dal 2020 mira a sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al littering, ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni nell’ambiente.

Prendere coscienza del grave danno che fanno i piccoli rifiuti

Le iniziative hanno preso il via in piazza Angelo Scandaliato, che è stata trasformata in “scena del crimine” con il posizionamento di un grande mozzicone di sigaretta accanto alle sagome delle “vittime” raffiguranti tartarughe, pesci e volatili. L’installazione ha incuriosito i saccensi e i turisti presenti nel centro città e ha raggiunto l’obiettivo di far prendere coscienza del grave danno che i piccoli rifiuti possono causare alla fauna marina e, di conseguenza, alla salute umana. L’iniziativa ha avuto anche dei momenti d’informazione e sensibilizzazione, curate dai volontari di Marevivo che hanno invitato i passanti a diventare ambasciatori della campagna attraverso l’adesione al manifesto.

In seguito le attività sono proseguite presso la spiaggia di località Foggia. Ha collaborato all’iniziativa il Comitato di quartiere che ha coinvolto i bambini in una piccola pulizia della spiaggia. Anche in quest’occasione è stata allestita la “scena del crimine” e sono stati distribuiti i posaceneri ai bagnanti e condotti dei brevi seminari d’informazione e sensibilizzazione sui rischi ai quali rimane esposto l’ambiente naturale e la fauna a causa dei rifiuti abbandonati.

Presenti nelle due giornate di attività anche l’assessore alla Tutela del Mare Francesco Dimino e l’assessore all’Ambiente Salvino Patti, che hanno pure partecipato alla distribuzione gratuita dei posaceneri tascabili. “È essenziale – ha affermato Dimino – che tutti noi prendiamo coscienza del danno che anche un piccolo gesto può causare all’ambiente e adottiamo di conseguenza comportamenti più responsabili. Insieme possiamo fare la differenza”.

Per l’occasione è stata anche esposta l’opera “Cygarette Beachwear” di Aurora Bresci, realizzata nel corso di Marine Litter Art 2021. L’opera consiste in un bikini composto interamente da mozziconi di sigaretta.

Quella di Sciacca, come hanno evidenziato gli organizzatori, ha rappresentato “un’altra tappa che arricchisce la campagna iniziata nel 2020, pensata per far leva sulla sensibilità della gente e generare comportamenti più corretti e responsabili”.