Sciacca-Mogadiscio, a lavoro per il gemellaggio

Si è svolto negli scorsi giorni un incontro online tra l’Amministrazione saccense e i rappresentanti istituzionali della metropoli africana. L’obiettivo è avviare uno scambio culturale e commerciale

SCIACCA – Un gemellaggio tra Mogadiscio e Sciacca. È la finalità di un progetto che parte dalla capitale della Somalia e che è arrivato come proposta all’Amministrazione comunale dai manager del “Gruppo di Consulenza Italia-Somalia” Omar Nur, Valerio Buemi e Gabriele Lo Re.

Per approfondire ogni aspetto del progetto, il sindaco Fabio Termine e gli assessori Francesco Dimino e Agnese Sinagra si sono resi promotori di un incontro on line con la città di Mogadiscio e la Municipalità di Abdi Aziz, il più antico quartiere della metropoli dell’Africa orientale.

All’incontro che si è svolto negli scorsi giorni hanno partecipato l’assessore Agnese Sinagra per il Comune di Sciacca, il vicesindaco di Mogadiscio Abdiaziz Osman, la commissaria del Distretto di Abdi Aziz, Ubah Abdi Ali, il direttore delle Relazioni internazionali della città di Mogadiscio, Mohamed Hassan, nonché il “Gruppo di Consulenza Italia-Somalia”, rappresentato da Omar Nur, Valerio Buemi e Gabriele Lo Re.

“Ho colto – dice l’assessore Agnese Sinagra – una grande e seria volontà da parte delle autorità di Mogadiscio ad avviare questo progetto per interessi culturali, commerciali, caratteristiche e storie comuni che ci legano. L’Amministrazione comunale ha espresso la propria disponibilità. Le autorità somale hanno individuato la Municipalità di Abdi Aziz, facente parte della Città Metropolitana di Mogadiscio, per realizzare il gemellaggio con la nostra città”.

Ha poi continuato Sinagra: “Da Mogadiscio hanno manifestato grande interesse per Sciacca, soprattutto per le nostre aziende ittico-conserviere, per il corallo e la ceramica e per avviare interscambi di natura non solo commerciale, ma anche culturale, che tocchino pure l’istruzione delle nuove generazioni. Hanno espresso interesse anche per lo studio comune dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo e in particolare nelle aree costiere. Intanto si è pensato di promuovere al più presto una mostra fotografica che racconti l’influenza del mare sugli aspetti sociali, culturali ed economici delle due città. Ci saranno, dunque, ulteriori passaggi. Un ringraziamento va al ‘Gruppo di Consulenza Italia-Somalia’ per la realizzazione di questo collegamento”.